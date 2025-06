Festival Jadranski val: Za obale ne vemo, kje se začnejo in kje končajo

V nadaljevanju preberite:

O Jadranu vemo vse, si radi mislimo, če že ne vsega, pa vsaj dosti. In mislimo si to leta in leta ob obali tega ali onega otoka, dokler nekega usodnega dne ne posežemo po Mediteranskem brevirju, polnem škržatov, morske pene, svetnikov in osvajalcev, ki razgaljajo našo zmoto. Tej bibliji Mediterana, ki je v okviru prve edicije festivala Jadranski val naposled dobila ponatis, se na festivalu pridružuje prvenec Nejca Poharja Jadran za Slovence/­Slovenci na Jadranu.