Ikonični film z novo glasbeno dimenzijo

Po uspešni lanski predstavitvi nove glasbene partiture za nemo klasiko Erotikon z Ito Rino je Slovenska kinoteka skladatelju in pia­nistu Andreju Goričarju tudi letos naročila novo partituro za nemo filmsko klasiko. Gre za Nosferatuja, enega najbolj ikoničnih filmov v zgodovini kinematografije, projekcija z glasbo v živo bo danes v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma. Spremljavo v živo bo izvajal Orchestra of the Imaginary (Andrej Goričar, klavir in dirigent; Ana Julija Mlejnik, violina; Nejc Mikolič, viola; Milan Hudnik, violončelo; Janez Avšič, kontrabas; Jan Gričar, saksofon; Jakob Bobek, klarinet; Primož Zemljak, rog). Projekt je nastal v sodelovanju s Cankarjevim domom in RTV Slovenija, ki bo glasbeno spremljavo neposredno prenašala na radijskem programu ARS.