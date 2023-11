Izraelsko-palestinski konflikt ni vestern

V nadaljevanju preberite:

»Med vojno, ko so bolečina, jeza in bes vse, kar občutimo, je težko govoriti o miru. Toda mirovna pobuda je edini način, ki lahko pripelje do konca vojne,« je pred začetkom festivala Hiša ­strpnosti dejal direktor festivala Robert Waltl ter opozoril na kompleks­nost izraelsko-palestinskega konflikta. Festival s podnaslovom Hiša drugih,­ ki ga organizirata Mini teater in Judovski kulturni center Ljubljana ter poteka do 21. novembra, se je začel včeraj s projekcijo filma Ljubi strah režiserke Sandre Prechtel.