Jurij Princes (1933–2022)

Prvega dne tega leta je dokončal svojo bogato ustvarjalno življenjsko pot eden od najplodovitejših slovenskih arhitektov Jurij Princes, ki je nepretrgoma ustvarjal polnih šestdeset let in na področju zidanega okolja, tudi zunaj slovenskih meja, pustil viden, močno ­odmeven, neminljiv pečat. Številna priznanja, diplome in nagrade za udejanjene stvaritve doma ter v svetu dokazujejo njegovo pomembnost in visoko mesto v slovenski arhitekturni družbi ter mednarodnem prostoru.