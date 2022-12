Kar vam vračamo, je del vaše zgodovine

V nadaljevanju preberite:

Na torkovi slovesnosti v nigerijski prestolnici Abuja je Nemčija vrnila prvih dvajset umetnin, ukradenih v kolonialnih časih. Podobno gesto so oktobra naredili v muzeju Smithsonian in Nigeriji vrnili­ nekaj eksponatov.

Pred dnevi so iz Vatikana sporočili, da bodo Grčiji vrnili tri ostanke Partenona. Najbolj trdovratni ostajajo v Britanskem muzeju, ki hrani z Akropole odpeljano partenonsko okrasje, a nedavno so zakrožile vesti, da med Atenami in Londonom potekajo tajni dogovori.