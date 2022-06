Knjige, glasba in gledališče v starem mestnem jedru

Jutri in pojutrišnjem se v Novo mesto vrača festival uličnega gledališča Rudi Potepuški, ki nastaja v sodelovanju Založbe Goga s festivalom uličnega gledališča Ana Desetnica, s prihodnjim četrtkom pa se bodo v starem mestnem jedru že tradicionalno začeli Novomeški poletni večeri, ki gostijo vrhunske domače pisatelje, pesnike in glasbenike ter poleg literarnih razpirajo tudi širše družbene teme.

Novomeški poletni večeri gostijo vrhunske domače pisatelje, pesnike in glasbenike ter poleg literarnih razpirajo tudi širše družbene teme. FOTO: Ema Koncilija

»Tokrat bomo prepletali pogovore s širokimi temami, ki jih odpirajo knjige, predstave za odrasle in otroke. Kot vedno se bomo dotaknili dveh tem, ki sta tesno povezani z Dolenjsko: Napoleon in Ilirske province, francosko poglavje zgodovine Novega mesta, in sto let nogometa na Dolenjskem,« so na Založbi Goga zapisali ob razgrnitvi programa, ki se letos začenja z nastopom prekaljenih stand-up komikov; nastopili bodo Lucija Ćirović, Boštjan Gorenc Pižama in Perica Jerković. Sledili bosta predstavi Andreja Rozmana - Roze za odrasle in predstava za otroke Zakaj pes teče za zajcem (predstave za otroke bodo na sporedu ob sobotah, sledile bodo še Zgodbarka pripoveduje, kako je čarovnica pregnala lovce na zmaje, Ptice krilatice in Dobro jutro).

Novomeški poletni večeri se letos začenjajo z nastopom prekaljenih stand-up komikov; nastopili bodo Lucija Ćirović, Boštjan Gorenc Pižama in Perica Jerković. FOTO: Ema Koncilija

»V sodelovanju s Festivalom novomeško poletje bodo koncerti skupin Luto, Krt & Parliament Attack. Gostje festivala bodo Jedrt Maležič, dr. Gabrijela Simentinger, Goran Vojnović, dr. Svetlana Slapšak, Dušan Šarotar, Irena Urbič, Ahmed Burić, Mitja Sadek, Matjaž Štih, dr. Igor Okorn, Andraž Rožman, dr. Aleš Gabrič, Andrej Primc. Festival se bo končal v sredo, 31. avgusta,« so še dodali organizatorji.

Med 23. in 27. avgustom pa bo na gradu Grm pod okriljem Založbe Goga potekal tudi festival pripovedovanja in kratke zgodbe Novo mesto short, na katerem bo tudi letos podeljena edina nagrado za zbirko kratkih zgodb v Sloveniji – nagrada novo mesto (lani je slavila zbirka kronik Nezakonita melanholija Carlosa Pascuala).

Festival uličnega gledališča Rudi Potepuški nastaja v sodelovanju Založbe Goga s festivalom uličnega gledališča Ana Desetnica. FOTO: Lenart Lukšič

Festival se bo začel s pripovedovalskim večerom Giambattista Basile: Zgodba zgodb, na katerem bodo nastopili Ana Duša, Rok Kušlan, Boštjan Napotnik in Katja Preša, nadaljeval pa s pripovedovalskim večerom, na katerem bodo Ahmed Burić, Boštjan Narat, Mima Simić in Anja Zag Golob pripovedovali o pogumu, ter večerom, na katerem se bodo Monika Herceg, Nikola Kuprešanin, Marko Tomaš in Nora Verde spominjali potovanj v času pred družbenimi omrežji.

Lanski nominiranci nagrade Novo mesto Agata Tomažič, Carlos Pascual, Marko Golja in Anja Mugerli. FOTO: Ema Koncilija

V petek, 28. avgusta, bo sledil pogovor z nominiranci za nagrado Novo mesto in podelitev nagrade Novo mesto za najboljšo zbirko kratkih zgodb lanskega leta (člana in članica žirije soin). Nominiranci za nagrado Novo mesto, najboljšo zbirko kratkih zgodb lanskega leta, so:

Kazimir Kolar: Zgodbe nekega slabiča (Litera)

Tomaž Kosmač: Ko jebe (Beletrina)

Manka Kremenšek Križman: Tujci (Cankarjeva založba)

Franci Novak: Obvoz (LUD Literatura)