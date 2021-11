Knjige je treba spraviti v svet

V nadaljevanju preberite:

Grafični oblikovalec Zoran Pungerčar se je s prijateljem Rokom Pregljem pred desetlet­jem odločil izpeljati »projekt, ki bi se ukvarjal z umetnostjo v obliki fanzinov in knjig umetnika, ker se nama je zdelo, da je ta vrsta umetnosti pri nas zapostavljena. Hotela sva izdajati svoje stvari in sodelovati z drugimi umetniki in umetnicami.« Projekt je z leti rasel in dobival obliko, danes pa ga poznamo kot neodvisno žepno založbo Look Back and Laugh (LBAL), ki jo vodita Zoran Pungerčar in oblikovalec Jure Šajn. Mejnika, ki sta izoblikovala njeno današnje delovanje, sta bila »digitalni duplikator risograf, na katerega je od leta 2015 natisnjena večina naših knjig, in čedalje pogostejše sodelovanje na sejmih umetniških publikacij v tujini. Tam sem videl, da nekatere stvari lahko profesionaliziraš, od njih celo živiš, a to ne pomeni, da si s tem zapustil svoje izvirne ­vrednote, ampak si jih kvečjemu znal ponesti v svet,« je povzel ­Pungerčar.