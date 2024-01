Knjige, koncerti in še marsikaj na račun države

V nadaljevanju preberite:

Odpornost, inovativnost in trajnost za izboljšanje knjigotrštva,­ z angleško kratico Rise ­Bookselling, je triletni program Evropske unije, s katerim si želi federacija evropskih in mednarodnih založnikov s članicami v času po pandemiji nadgraditi,­ okrepiti in kolikor je mogoče povečati zmogljivosti in odpornost evropskega knjigotrškega­ sektorja. Lepa zgodba v tem kontekstu so kulturni vavčerji­ v Nemčiji, Italiji, Franciji in Španiji.