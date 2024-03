Ko sem bila mlajša, me je vodila strast, zdaj bom dala prednost razumu

V nadaljevanju preberite:

Generalna direktorica Cankarjevega doma Uršula Cetinski sodi med vplivnejše in prepoznavnejše figure slovenskega kulturnega polja. Ljubezen do umetnosti, predvsem do gledališča, ji sledi od otroštva, ko jo je navdušila opera, za kar je zaslužna mama, za galerije in muzeje pa oče.