Obravnava predloga proračuna ministrstva za kulturo

Kot četrta točka seje je bila navedena podpora delovanju Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in Big Banda RTV Slovenija, ki so jo svetniki podrobneje že predstavili v državnem zboru, a je takrat ena od poslank Uršuli Cetinski očitala ustrahovanje, češ da o ukinjanju simfonikov ni nihče razmišljal. Predsednica sveta je dodala, da gre za realne razmere, kot direktorica Cankarjevega doma je bila soočena z dejstvom, da so jo simfoniki RTV Slovenija, ki v CD pripravljajo abonma Kromatika, novembra obvestili, da zaradi pomanjkanja sredstev tekočega abonmaja najverjetneje ne bodo izvedli do konca.