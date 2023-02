Letos (re)konstrukcije spomina

V nadaljevanju preberite:

Predstavniki založbe Beletrina in Cankarjevega doma so včeraj v Društvu slovenskih pisateljev predstavili program jubilejnega 20. festivala Literature sveta - Fabula, ki bo potekal med 1. in 31. marcem.

Letošnji festivalski slogan (re)konstrukcije spomina bo združil mednarodno uveljavljene avtorje ter avtorice, Oksano Zabužko, Tatiano Țîbuleac, Joséja Luísa Peixota, Lászla Krasznahorkaija, Bernardine Evaristo in Cristino Morales. Njihove knjige so tik pred izidom v festivalski zbirki Beletrinine žepnice.