Migrantske poti in azilni domovi niso samo zgodbe bede

Občutek Evrope je občutek brezdomja, v časopisu Spomin brez dokaza, ki prinaša zgodbe, uvide in premisleke tistih, ki so življenje za rezilno žico, med minami in sistemskim nasiljem na balkanski begunski poti zamenjali za ujetništvo v azilnem sistemu Evropske unije, zapiše sourednik Zied Abdellaoui.

Pobudnik in vodja projekta, fotograf Jošt Franko, je apropriacijo časopisne forme za namen ustvarjanja skupnostnih umetniških projektov začel raziskovati v okviru doktorskega študija. »Pri tem me zanima, kako lahko dokumentarno prakso razširjamo in vanjo kot protagoniste, pisce, urednike povabimo ljudi, ki so v klasični hierarhiji medijev ponavadi tretirani kot subjekti,« pravi.