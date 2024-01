Kakšna načela? Kakšna ideologija? To je za reveže

V nadaljevanju preberite:

Če se zdi, da so njihove težave singularne, odvisne od okoliščin, v katere sami seveda nikdar ne bomo zašli, pa Ivan Mitrevski opozarja, da nas »prekarnost in invalidnost in pregorelost in revščina prizadenejo na zelo intimni ravni in zdi se nam, da smo sami krivi zanje, a vse to je na neki način zelo neosebno. Velika napaka je, da družbene težave razumemo kot osebne pomanjkljivosti. Toda to se ves čas dogaja. Sicer pa v Delavsko svetovalnico pridejo najrazličnejši ljudje. Tam srečate visoko izobražene delavce, neizobražene delavce, umetnike, gradbenike, čistilke, turistične delavce, tujce, domačine, migrante, natakarje in kuharje. Skratka, prekarce vseh vrst. Delavska svetovalnica ponuja nekakšno okno v raznoliki svet prekariata.«