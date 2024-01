Svoboda, bratstvo in enakost prve žrtve podnebne krize

V nadaljevanju preberite:

Avtorica že od leta 1997, ko je za prelomni prvenec Bog majhnih stvari prejela Bookerjevo nagrado in si pridobila pozornost svetovne javnosti, ostro, glasno in odkrito kritizira imperializem in vzpon toksičnega desničarskega gibanja hindutva. V lanskem govoru ob prejemu evropske nagrade za esej je pisateljica dejala, da je danes »nepredstavljivo, da bi katera koli večja medijska hiša v Indiji objavila takšne eseje – živijo namreč od oglaševanja za korporacije. V zadnjih dvajsetih letih so prosti trg, fašizem in tako imenovano svobodno novinarstvo zaplesali skupaj in privedli Indijo do točke, ko ji v nobenem primeru ne moremo več reči demokracija«.