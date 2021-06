Moška dominacija se krha

V nadaljevanju preberite:

Imenovanje Laurence des Cars na čelo muzeja Louvre je v javnosti­ vzbudilo precej zanimanja, saj je to prva direktorica v zgodovini tega najslavnejšega in najbolj obiskanega muzeja v njegovi 230-letni zgodovini. In vendar to ni izjema. V zadnjem desetletju se prevlada moških na področju likovne oziroma vizualne umet­nosti počasi, a vztrajno, krha, naj gre za direktorske in kuratorske funkcije v javnih ustanovah ali za lastništvo zasebnih galerij, zbirk in fundacij.