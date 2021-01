Novi obisk svetovne operne zvezde

S Festivala Ljubljana so danes sporočili, da ob podaljšanju vladnih ukrepov zaradi epidemije odpovedujejo tudi koncerte drugega sklopa petega Zimskega festivala, ki so bili predvideni med 23. in 27. januarjem v Viteški dvorani Križank in Slovenski filharmoniji.



Najprej so odpovedali koncerte violinista Sergeja Dogadina s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija, flavtistke Irene Grafenauer s prijatelji, pianista Arkadija Volodosa in klarinetista Mateta Bekavca s prijatelji, ki so bili predvideni med 18. in 21. januarjem v Slovenski filharmoniji, odprtje petega Zimskega festivala pa so prestavili na soboto, 23. januarja.



Zaradi ukrepov je sledila odpoved še drugega sklopa, nastopi tenorista Josepha Calleje z Orkestrom Slovenske filharmonije, violinistke Lane Trotovšek z Ensemble Dissonance, kitarista Saše Dejanovića in pianista Nejca Kampleta.



Edini koncert, ki je ostal, je recital operne zvezde Ane Netrebko Dan in noč v nedeljo, 31. januarja, ob 19. uri v Cankarjevem domu. Ruska sopranistka navdušuje z občudovanja vrednimi glasovnimi sposobnostmi in vznemirljivim tonom. Uvrščena je bila na letni seznam sto najvplivnejših ljudi revije Time, Musical America pa jo je označila za »pravo zvezdo 21. stoletja«.



Po odmevnem koncertu na 68. Ljubljana Festivalu se bo na ljubljanski oder vrnila z recitalom Dan in noč, s katerim je debitirala v avstrijskem Gradcu. Tamkajšnji tisk jo je dan za tem označil za operni čudež, ki občinstvo začara s celotnim odrskim performansom.



Na koncertu, ki je bil sprva zamišljen kot sklepni večer petega Zimskega festivala, bo s programom, ki bo obsegal dela R. Straussa, P. I. Čajkovskega, Rachmaninova in drugih, nastopila z mednarodno priznanimi umetniki – mezzosopranistko Eleno Maksimovo, violinistom Giovannijem Andreo Zanonom in pianistom Pavlom Nebolsinom.



Z Ljubljanskega festivala so še sporočili, da so kupci vstopnic za koncerte Zimskega festivala so upravičeni do vračila kupnine.



