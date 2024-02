Nuška Drašček: Vsako publiko si želim samo sprejeti

V nadaljevanju preberite:

Mezzosopranistka Nuška Drašček, operna in koncertna solistka, je brez vsakršnega dvoma ena najvidnejših ter upravičeno najbolj iskanih, predvsem pa najbolj vsestranskih pevk, so v utemeljitvi nagrade zapisali podeljevalci, njeno »preklapljanje« med žanri je naravnost osupljivo, so dodali.