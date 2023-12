Veliki Prešernovi nagradi pesnici Eriki Vouk in baletniku Henriku Neubauerju

Na tiskovni konferenci ob tem veselem dnevu kulture, ta je bil včeraj, 3. decembra, je upravni odbor Prešernovega sklada razglasil prejemnike Prešernovih nagrad in nagrad Prešernovega sklada.

Nagrajence je razglasil predsednik UO Prešernovega sklada Jožef Muhovič. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Nagradi za življenjsko delo prejmeta pesnica in prevajalka Erika Vouk ter baletnik, koreograf in pedagog Henrik Neubauer, nagrade Prešernovega sklada pa pesnica Miljana Cunta, dramska igralka Jana Zupančič, mezzosopranistka Nuška Drašček, stripar Ciril Horjak, scenaristka in režiserka Sara Kern in grafični oblikovalec Tomato Košir.

Henrika Neubauer FOTO: Jure Eržen/Delo

Upravni odbor Prešernovega sklada sestavljajo predsednik Jožef Muhovič, Bernarda Fink Inzko (podpredsednica), Rok Andres, Lovrenc Blaž Arnič, Marko Cotič, Barbra Drnač, Igor Grdina, Katarina Klančnik Kocutar, Mateja Komel Snoj, Janko Kos, Ženja Leiler Kos, Jože Možina, Jurij Paljk, Robert Simonišek in Sonja Weiss.

Zbrane je nagovorila tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Nazadnje sta veliki Prešernovi nagradi prejela multidisciplinarna umetnica Ema Kugler in akademski slikar prof. Herman Gvardjančič, nagrade Prešernovega sklada pa pisatelj in novinar Dušan Jelinčič, skladatelj gledališke in filmske glasbe Drago Ivanuša, pianist Aleksander Gadžijev, akademski slikar Nikolaj Beer, filmski režiser in scenarist Matevž Luzar in arhitekturni atelje Medprostor.