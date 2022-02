Občinstvo ostaja zvesto kljub omejitvam

Na današnji tiskovni konferenci v Cankarjevem domu so predstavili program do septembra. Posebno pozornost bodo namenili mladim umetnikom, človeku in njegovi najožji skupnosti, družini, ter okoljskim temam. Napovedali so tudi več festivalov.

Generalna direktorica Cankarjevega doma Uršula Cetinski je navedla, da so lani brez omejitev delovali od junija do začetka novembra. Takrat je že veljal pogoj PCT, ni pa bilo omejitev sedežnega reda. Cankarjev dom je bil zaprt 121 dni oziroma 31 odstotkov časa, ki so ga imeli na voljo. Kljub temu se je umetniških in kongresno-komercialnih dogodkov udeležilo 185.939 obiskovalcev. Pripravili so 920 umetniških in 676 kongresno-komercialnih prireditev; skupno 1596. 72 odstotkov obiskovalcev se je dogodkov udeležilo v živo, 28 odstotkov po spletu. V tem času so obnovili garderobe in sistem ozvočenja Gallusove dvorane.

V novo leto so vstopili z uprizoritvami predstave To noč sem jo videl po romanu Draga Jančarja (režija Janez Pipan) in dogodkom Pogledi na umetnost Draga Jančarja. Občinstvo jih je sprejelo z navdušenjem.

Pester sklep sezone

Že 18. februarja bo eden od vrhuncev preostanka letošnje sezone, in sicer gostovanje Berlinskih filharmonikov. Vodja programa resne glasbe Ingrid Gortan je izrazila zadovoljstvo, da se bodo v nasprotju s trendom, ki prevladuje med orkestri – nastopanje z zamenljivim programom –, predstavili z repertoarjem, ki jih določa. Orkestru bo dirigiral umetniški vodja Berlinskih filharmonikov Kiril Petrenko. Na koncertu bodo zazvenele tudi orgle. Marca bo na čembalu nastopil mladi francoski glasbenik Jean Rondeau, čigar novi album bo izšel v prihodnjih dneh. Tudi sklepni koncert Zlatega abonmaja bo v znamenju historičnega inštrumenta – fortepiana. Z Orkestrom dobe razsvetljenstva bo kot solist in dirigent nastopil András Schiff, »doajen srednjeevropskega pianizma«. Izvedli bodo Beethovnova in Haydnova dela.

Med poudarki na področju gledališkega in sodobnoplesnega programa so poleg festivala Biflamenko, ki bo letos razširjen s filmom, še gostovanje plesne skupine Batsheva –​ The Young Ensemble, ki bo poustvarila kombinacijo treh koreografij v avtorstvu ustanovitelja skupine Batsheva Dance Company Ohada Naharina. Sledila bo izvedba projekta May B francoske koreografinje Maguy Marin, ki temelji na literaturi Samuela Becketta. V okviru festivala, posvečenega dramatiku, scenaristu in režiserju Florianu Zellerju, bodo gostili predstavi Oče (SLG Celje) in Mama (PG Kranj).

Bogdan Benigar, vodja programa jazza in glasb sveta, je napovedal koncert pevke flamenka Mayte Martín, v okviru Cankarjevih torkov pa poudaril nastop Justina Adamsa, glavnega sodelavca nekdanjega vodje in pevca skupine Led Zeppelin Roberta Planta, z Maurom Durantejem. 63. Jazz festival Ljubljana bo v znamenju domačih stvaritev ter povezovanja domačih ustvarjalcev s tujimi. Osrednji dogodek bo koncert Anouarja Brahema, ki bi se moral zgoditi pred dvema letoma.

Razstavni program bo spomladi zaznamovala slovenska umetnost prve polovice 20. stoletja. Razstavo Izven okvirja pripravljajo z Galerijo Božidar Jakac. Podrobneje bo predstavljen Klub neodvisnih slovenskih likovnih umetnikov (Zoran Mušič, Boris Kregar, Marij Pregelj idr.). Počastili bodo tudi Plečnikovo in japonsko arhitekturo. Vodja razstavnega programa Katarina Hergouth je za november napovedala še prvo prirodoslovno razstavo v Cankarjevem domu Presenetljivo življenje. Pripravljajo jo s Prirodoslovnim muzejem Slovenije.

Kmalu bo zaživel tudi literarni festival Fabula. V teoretskem delu bo med drugimi nastopila nigerijska avtorica Chimamanda Ngozi Adichie. Tema aprilskega filozofskega simpozija Vzdržati različnost bodo »mnogi svetovi« v teoriji in praksi. Že petindvajsetič bo na sporedu pripovedovalski festival, tokrat s fokusom na Italijo. Razširil se je tudi na druga mesta. Pospremil ga bo teoretski program na temo dilem, s katerimi se spopadajo ustvarjalci pripovedovalci. Jeseni bo potekal še festival, posvečen alpinistu Reinholdu Messnerju.

V teh dneh se bo začel Festival gorniškega filma, sledil bo Festival dokumentarnega filma. Letos bo v hibridni obliki, na sporedu bodo kar trije slovenski filmi. Med premierami slovenskih filmov v programu Naši filmi doma je vodja filmskega programa Simon Popek spomnil na mladinski film Vesolje med nami režiserke Rahele Jagrič Pirc, ki bo predvajan 9. aprila.

Ob koncu tiskovne konference so napovedali še tri večje kongresne dogodke.