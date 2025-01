Od baročne umetnosti do Mikija Mustra

V nadaljevanju preberite:

V prvem delu pregleda so razstavne programe in uvide delili z nami direktorice in direktorja Narodne galerije, Mednarodnega grafičnega likovnega centra, Muzeja in galerij mesta Ljubljane, Moderne galerije in Muzeja sodobne umetnosti Metelkova ter Galerije Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki. V drugem delu (predvidoma v četrtek) bodo o programskih vrhuncih in izzivih spregovorile direktorice Umetnostne galerije Maribor, Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, Koroške galerije likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu ter Slovenskega etnografskega muzeja.