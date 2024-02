Od lično oblikovanih do uniformnih digitalnih

V nadaljevanju preberite:

Tehnološki razvoj je močno zaznamoval prodajo vstopnic. V nekaj desetletjih so se te spremenile od navadnih lističev iz oštevilčenih blokcev, prek lično oblikovanih natisnjenih vstopnic, do generičnih vstopnic, kupljenih prek spleta, ki jih ni več treba natisniti.

Še pred nekaj desetletji so vstopnice za manjše koncerte prodajali pri vhodu na prizorišče. To so bili običajno oštevilčeni listki z žigom organizacije, ki je koncert priredila. Za večje nastope tujih obiskovalcev je bilo drugače. V legendarni prodajalni plošč v podhodu Maxija v Ljubljani so prodajali unikatno oblikovane vstopnice, ki jih je organizator dal natisniti na kakovosten papir in so bile dragocen spomin na koncert.