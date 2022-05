»Pisatelj Boris Pahor je bil pričevalec z navdihom in izjemno izpovedno močjo. Njegova literarna dela so preživela svoj čas in so pomembna tudi zaradi zunajliterarnega konteksta. Občudoval sem njegovo kleno in pokončno držo, nepopustljivo zavzemanje za slovenstvo in razločno izražen antifašizem. Naj počiva v miru, njegova dela pa naj nam še pomagajo razumeti svet, v katerem živimo,« meni pisatelj, pesnik in dramatik Feri Lainšček.

»Zame je odšel velik učitelj, ki me je naučil, kaj je absolutno zlo in kaj je absolutna ljubezen. Manjkal mi bo njegov ostri pogled na stvari, ki se dogajajo, manjkala mi bo njegova kritična misel. Manjkal mi bo njegov nasmeh, njegova kdaj pa kdaj tudi pikra beseda. Ostaja pa za njim neprecenljivo bogastvo misli, pripovedi, veliko pričevanj,« je povedala Tatjana Rojc, italijanska senatorka slovenskega rodu, o smrti tržaškega pisatelja Borisa Pahorja, ki je doživel 108. let in bil pričevalec grozot 20. stoletja.

Doživel vrnitev Narodnega doma kot poslednji pričevalec

Izpostavila je, da je Pahor ob začetku postopka za vrnitev lastništva Narodnega doma Slovencem v Italiji dejal, da si želi, da bi živel, dokler to ne bi postalo resnično in bi podpisali še dokončno pogodbo v zvezi s tem. »In to je tudi doživel – kot poslednji pričevalec požiga simbola slovenstva v Trstu,« je poudarila.

Odzivi v tujem tisku: »Pahor velja za najpomembnejšega slovenskega pisatelja z italijanskim državljanstvom in za enega najpomembnejših glasov tragedije deportacij v nacistične lagerje, ki jo je opisal v Nekropoli, a tudi diskriminacij proti slovenski manjšini v Trstu med fašističnim režimom.« Il Piccolo



»Umrl je Boris Pahor, slovenski pisatelj, ki je pripovedoval o grozi lagerjev«. Časopis Il Corriere della Sera izpostavlja tudi dvojni poklon predsednikov Italije in Slovenije 13. julija 2020 ob vrnitvi Narodnega doma, ki so ga fašisti zažgali stoletje pred tem. »Slovenec, Tržačan, 108 let, zgodovinski pomnik grozot 20 stoletja, ki so jih trpele narodne manjšine. V svojih knjigah je združil zavezo prenašanja pričevanj mladim.« La Repubblica »Veliki slovenski pisatelj in intelektualec iz Trsta je umrl v starosti 108 let.« Agencija Ansa »Slovo Borisu Pahorju, ki je umrl v starosti 108 let. Slovenski pisatelj in intelektualec je umrl v Trstu.« Il Messaggero »Pisatelj Boris Pahor, slovenski glas o holokavstu, je umrl v starosti 108 let. Nekropolo, najbolj znano knjigo tega avtorja, ki je preživel nacistična taborišča smrti, so primerjali z mojstrovinami Prima Levija ali Imreja Kertésza.« El País

»S profesorjem Borisom Pahorjem, tako sem ga klicala, on pa mi je pravil Urška, sem bila v zadnjih dneh posebej veliko v mislih, saj mi je gospa Vera (njej pa sem rekla angel, ker je tako lepo skrbela zanj zadnja leta) žalostna sporočila, da se naš dragi Boris poslavlja,« je sporočila literarna zgodovinarka Urška Perenič.

»Tudi jaz sem žalostna, čeprav je doživel lepo in visoko starost, in se zdaj v mislih vračam predvsem k najinim srečanjem in pogovorom. Posebej tistemu, ki je hotelo biti zadnje, decembra lani, na božično viljo, ko me je pisatelj poklical in želel, da pridem v Trst. In sem šla. Ne bom pozabila, kako mi je v roko stisnil ponatis svoje knjige Grmada v pristanu in ponovil, kot že ničkolikokrat, kako si je za eno od svojih življenjskih poslanstev zadal pričevati o zlu, in me nekoliko zaskrbljeno vprašal, kdo da bo nekoč pričeval o vsem tem, o čemer je pisal,« je nadaljevala. Zlasti je imel v mislih čas, ko so ognjeni zublji v Trstu leta 1920 naznanili črno fašistično obdobje.

Literarna zgodovinarka Urška Perenič je Pahorju obljubila, da bo po njem tudi ona pričevala o grozotah 20. stoletja in o človeškem pogumu. FOTO: Wikipedia

»Ne skrbite, sem mu dejala. In ponavljam zdajle in v mislih z njim. Tudi jaz bom pričevala, pa ne samo o tem, pač pa o tem čudežu, Borisu Pahorju! Dragi profesor, naj Vam bo lahka zemlja!«

Osebnost 20. in 21. stoletja

»Bil je velika osebnost in tako dolgo je živel – čez vse 20. stoletje in še skoraj četrtino 21. stoletja! Bil je vsestranski in je zagotovo zaznamoval tako Primorsko kot vso Slovenijo. Pahorjevo največjo zaslugo pa vidim predvsem v tem, da je italijanski svet – ne le njegov obmejni del – spoznal zgodovino naših krajev in tudi resnico o odgovornosti Italije in fašizma pred in med drugo svetovno vojno,« je menil Tomaž Simčič, tržaški kulturnik in predstavnik šolskih in drugih manjšinskih organizacij v Italiji. Spomni pa tudi, da se je Pahor vselej znal upreti vsem totalitarizmom - tudi za časa Jugoslavije se je postavil v bran demokraciji in svobodi.

Včasih smo verjeli, da je nesmrten

«Imel sem srečo in čast, da sem ga poznal tudi osebno. Še več, zdi se mi, da mi je bil naklonjen. Verjetno zaradi tega, ker sem ga kljub vsem nasprotovanjem leta 1985 povabil na protestno zborovanje slovenskih pisateljev v Cankarjev dom. Številni kolegi, predvsem pa politični vrh, so temu nasprotovali. Takrat je šele dobil nazaj svoj potni list – šlo je za zamero v povezavi s Kocbekom in Zalivom,« pravi pisatelj Tone Partljič. Sam je Pahorja veliko bral – čeprav je priznal, da to ni lahko branje – in prepričan je, da med njegovimi deli izstopa Nekropola. «Vsem Slovencem se je zdelo, da svet stoji prav, dokler je med nami Boris Pahor. Včasih smo verjeli, da je nesmrten.«

Ambasador Slovencev v Italiji

V Svetu slovenskih organizacij, ki je ena od krovnih organizacij Slovencev v Italiji, so poudarili, da je Boris Pahor s slovensko narodno skupnostjo, ki je po prvi svetovni vojni prešla pod Italijo, delil svetle in temne trenutke ter z leti postal njihova vodilna osebnost na področju kulture, umetnosti in politike. »Izkušnja fašističnega tlačenja Slovencev na Primorskem in trpljenje v nacističnih taboriščih sta Borisa Pahorja izoblikovala v velikega evropskega in svetovnega humanista, ki je dostojanstvo človekove osebe in življenja postavljal vedno na prvo mesto. Prizadevanje za osnovne človekove pravice ga je zaznamovalo za vse življenje,« so zatrdili. Nanj so se obračali svetovni mediji, zato je bil prvi ambasador Slovencev v Italiji, so navedli.