Pisatelji za mir podprli gladovno stavko Drage Potočnjak za Palestino

GLADOVNA STAVKA ZA PALESTINO

od 12. 4. do 21. 4. 2024

je dejanje obupa, a tudi zadnji kanček upanja v solidarnost in človečnost.

Ni treba veliko besed, danes je dovolj, da rečemo

GAZA,

in je vse jasno.

Vse, kar smo morda nekoč dobrega mislili, a nismo naredili nič, da bi nas kdo slišal. Mrtvi glasovi Evrope in Amerike, vase zagledana samozadostnost in aroganca tako imenovanega demokratičnega sveta so odgovorni za milijone in milijone smrti v prejšnjem in tem stoletju, za genocide, požgano zemljo, za vselej izgubljene domove. Pogum in ponos je zamenjal strah za lastne materialne dobrine. Tako opevano varnost smo prodali za obrambo pred reveži, ki tako ali tako nimajo nič. In iščejo samo mir. Njihove razseljene duše tavajo in izginjajo, medtem ko demokrati netijo nove vojne. Trkajo se po prsih in štejejo umazane novce.

Krvave.

Iz krvi nedolžnih ljudi,

iz prežalostnih otroških oči,

iz ran, pohabe in smrti.

Je slovenska država res premajhna, da ne bi zmogla sama priznati Palestine?! Je preveč hlapčevska, da bi začela uresničevati svojo lastno samostojnost? Je preveč nepomembna, da bi v Varnostnem svetu OZN udarila po mizi in rekla Amerikancem, naj obešajo svoja čreva na plot in s svojimi raketami razstrelijo sebe! Zakaj Slovenija nima poguma, da bi prenehala sodelovati z genocidno izraelsko vlado in državo in trgovati z njo?! Četudi ve, da bi to morala! Ker jo k temu zavezujejo ne le resolucije Varnostnega sveta in mednarodno humanitarno pravo, ampak tudi temeljni čut za pravico in resnico. Od slovenskih oblastnikov zahtevamo:

PRIZNANJE PALESTINE ZDAJ!

PREKINITEV GOSPODARSKIH IN DIPLOMATSKIH ODNOSOV Z IZRAELOM ZDAJ!

ODLOČNO IN GLASNO ZAVZEMANJE ZA USTAVITEV VOJNE IN GENOCIDA, MUČENJA IN TRPINČENJA PALESTINSKEGA LJUDSTVA V GAZI IN NA ZAHODNEM BREGU, ODLOČNEJŠE ZAHTEVE ZA TAKOJŠNJO ZAGOTOVITEV IN DOSTAVO HUMANITARNE POMOČI, TAKOJŠNJO PREPOVED RAZPOLAGANJA Z OZEMLJEM REPUBLIKE SLOVENIJE, NJENIM ZRAČNIM PROSTOROM IN AKVATORIJEM ZA PREVOZE IN DOSTAVO VOJAŠKIH SIL IN SREDSTEV ZA IZVRŠEVANJE GENOCIDA, KI GA IZRAEL IZVAJA OB POMOČI ZDA.