Poklon pesniku in utemeljitelju italijanskega knjižnega jezika

V nadaljevanju preberite:

Petindvajseti marec, ko naj bi se Dante podal na raziskovanje pekla, vic in raja, bo poslej Dantedi, dan, posvečen pesniku. V Firencah načrtujejo okoli petdeset projektov, ki bodo predstavili posamezna poglavja umetnikovega življenja. Mesto ponoči že osvetljuje gigantska svetlobna instalacija, ki opozarja na Dantejeva dela, v galeriji Uffizi so na ogled ilustracije oziroma risbe Federica Zuccarija na temo Božanske komedije, ki jih zaradi občutljivosti in krhkosti redko predstavijo javnosti.