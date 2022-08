Posameznik je sam odgovoren zase – in za okolje

Odgovornost je osrednja tema šestega festivala Grounded – prejšnje edicije so se zvrstile v letih 2015 (Avtonomija migracij), 2018 (Intima v času umetne inteligence), 2019 (Avtomatizacija in oblast), 2020 (Resnica), 2021 (Država) –, ki bo do sobote znova združil elektronsko glasbo, kritično misel in aktivizem. S tem, kot so poudarili organizatorji, povezuje na videz nezdružljivo.

»Odgovornost je v družbi tveganja individualizirana – posameznik je odgovoren, da sam poskrbi zase, svoje zdravje, ekonomski položaj in v zadnjih letih tudi za zmanjšanje nevarnosti okoljske katastrofe,« so zapisali na spletni strani festivala. »Življenje na lastno odgovornost se je preselilo tudi v digitalne prostore, kjer prevladuje 'call out' kultura, ki vsakega kliče na odgovornost, ne odpušča in deluje po načelu 'česar ne spreminjaš, to izbiraš'.

Individualno je vsakdo poklican na odgovornost tako v analognem kot v digitalnem svetu, kolektivna odgovornost, odgovornost institucij ter odgovornost nosilcev moči in oblasti, pa je skoraj v celoti izključena iz politične razprave,« so pojasnili in dodali, da bo zato festival, nihajoč med determinizmom in avtonomijo, »obravnaval vprašanja pravne, politične, okoljske in družbene odgovornosti ter s sogovorniki in sogovornicami preizprašal meje med odgovornostjo posameznika in (političnih) institucij«.

Program – diskurzivni (pogovori, delavnice, predavanja) je v rokah b, glasbeni, ki bo mednarodno obarvan, pa v rokah Nine Hudej – se bo odvijal med Pritličjem, Cukrarno in AKC Metelkova. Nocoj ga bo v baru Cukrarna odprl dogodek Odgovornost za vojno in mir v Ukrajini, ki se bo posvetil tudi vlogi Slovenije in migrantski politiki. Vodila ga bo novinarka Nataša Briški, med sodelujočimi bo po videopovezavi tudi zunanja ministrica Tanja ­Fajon.

Nataša Koražija in Nejc Geržinič bosta razpravljala o vprašanju trajnostne mobilnosti in kako bo ta zaznamovala jesenske lokalne volitve. S prihodom nove vlade je v kulturni sferi vzniknilo upanje, da se bodo razmere spremenile na bolje. Že tako nezavidljiv položaj delavcev v kulturi se je med pandemijo še poslabšal, zato bo govor o odgovornosti za njihovo dostojno življenje. O pravni (ne)odgovornosti odločevalcev v zadnjih tridesetih letih bosta spregovorili Barbara Rajgelj in Anuška Podvršič.

Zainteresiranim bo na voljo udeležba na delavnicah Digitalna klinika, Prehranska zaščita: podnebju prijazen meni, Energetska samooskrba: kako preživeti vročino in mraz?, Obljuba dela dolg (o političnih obljubah), Vključujoče skupnosti: osnove znakovnega jezika ter Od posameznice in skupnosti: kako misliti varnejše klubske prostore?, novinarka Maja Weiss pa bo izvedla predavanje o okoljskih bojih v Sloveniji (Ne)odgovornost medijev in korporacij.