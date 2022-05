Predmeti govorijo, če jim prisluhnemo

V nadaljevanju preberite:

V Studiu 26 Radia Slovenija bodo danes predstavili restavrirani klavir Bösendorfer 225 Grand Piano s subkontra F, ki je od konca druge svetovne vojne sameval v dramskem studiu 01. Njegovo zgodbo se je pred leti namenil raziskati skladatelj Gregor Strniša. Na podlagi njegovih zapisov je leta 2018 nastal radijski dokumentarec Broken Piano/Broken Bösendorfer v režiji Klemna Markovčiča.

Ta se zaključi s pobudo, da bi se našel »neki novi Hribar«, ki bi ta klavir obnovil. Za restavracijo starega bösendorferja se je angažiral Radio Slovenija. »Zelo me veseli, da je pobuda v naši hiši padla na plodna tla. Ta poteza je zelo dragocena, saj ima naša generacija dolg do preteklosti. To je vendarle dediščina, ki smo jo dobili v upravljanje,« je poudaril Markovčič.