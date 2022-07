Premišljeno prevračanje nedotakljivosti in svetosti

V nadaljevanju preberite:

Člani skupine Garnitura so poudarili, da je Plečnikova arhitekturna zapuščina v prestolnici nesporno odlična, »zastavlja pa se ne le vprašanje, kaj nam ta dediščina predstavlja, temveč predvsem, kaj bomo z njo naredili. Arhitektovo delo je vse preveč kompleksno, da bi ga podvrgli okvirju ustaljenih interpretacij. Iz pozicije mlajše generacije nas je zmotilo dejstvo, da smo vedno znova priča enim in istim naracijam, ki Plečnika in njegovo arhitekturo postavljajo na piedestal svetosti in nedotakljivosti. Naša skupina si Plečnika in njegovo delo želi spoštljivo sneti iz svetniške lože, ga detabuizirati in postaviti v produktivno polje diskurza.«