Prostor svobode, spoštovanja in dialoga

Vuk Ćosić je klasik internetne umetnosti, soustanovitelj Ljudmile ter eden od članov Aktiva delavk in delavcev v kulturi, ki letos v sicer strogi anonimnosti s protestnimi akcijami opozarja na delovanje – in pogosto škodljivo nedelovanje – trenutnih predstavnikov ministrstva za kulturo. Kako se je Aktiv formiral in kako deluje, kako se opredeljuje do protestnih akcij, javnosti in predstavnikov ministrstva? Mar je z ministrstvom za kulturo še mogoče vzpostaviti konstruktiven in kritičen dialog, kje je meja med protestno umetnostjo in nasiljem ter k čemu bo Aktiv stremel v prihodnje?