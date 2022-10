Ruski tajkun kreira umetniški program

Kulturno-umetniški center Ges-2, ki so ga z velikim pompom odprli konec prejšnjega leta (sam Vladimir Putin je tam poskusil za­igrati nekaj tonov na klavirju), je morda najbolj ilustrativen simbol trenutnega stanja ruske kulture po napadu na Ukrajino. Vodilni ljudje so zapustili center, številni tuji umetniki zavrnili sodelovanje, lastnik centra, milijarder Leonid Mihelson, pa poskuša sam kreirati program, češ da »najbolje ve, kaj si ljudje želijo in kaj potrebujejo«.