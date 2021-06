S kljukastimi križi nad ministrstvo za kulturo

Škodo ocenjujejo na približno 500 evrov. FOTO: Matej Družnik/Delo

Škodo ocenjujejo na približno 500 evrov. FOTO: Matej Družnik/Delo

Preiskava jpoteka. FOTO: Matej Družnik/Delo

Policisti so danes ponoči obravnavali primer vandalizma, pri katerem je neznani storilec z rumeno barvo na pročelje stavbe ministrstva za kulturo narisal več kljukastih križev.Policisti za zdaj še zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari, so sporočili s PU Ljubljana. Neznani storilec je povzročil za približno 500 evrov škode, policija pa bo o vseh nadaljnjih ugotovitvah obvestila pristojno državno tožilstvo, so še sporočili s Policijske uprave Ljubljana.Na ministrstvu za kulturo so v odzivu na twitterju zapisali, da je takšno dejanje vandalizma še eden izmed vrste napadov na ministrstvo in uslužbence, ki si sledijo iz tedna v teden.Fotografije porisanega pročelja je objavila tudi svetovalka v kabinetu ministra za kulturoin zapisala: »Varnostnik mi je zjutraj povedal, da sta to naredila dva fanta včeraj okoli polnoči. Klicali so policijo, ki to zdaj preiskuje. Ja, to je na Maistrovi v Ljubljani.«