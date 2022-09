Samozaposleni in nevladniki eden glavnih stebrov kulture

V nadaljevanju preberite:

Ministrstvo za kulturo je na včerajšnji seji Nacionalnega sveta za kulturo (NSK) predstavilo prioritete in dosedanje ukrepe na področju delovanja samozaposlenih in nevladnih organizacij v kulturi. Kot je dejala ministrica Asta Vrečko, je področje samozaposlenih in nevladnih organizacij v kulturi v koalicijski pogodbi še posebej izpostavljeno, »poleg javnih institucij in ljubiteljske dejavnosti pa predstavlja enega od glavnih stebrov kulturno-kreativnega sektorja«.