Simonišek ostaja v.d. direktorja Moderne galerije

Postopek še ni zaključen

Na ministrstvu za kulturo so ponovno odločili, da bo Moderno galerijo do konca razpisnega postopka kot v.d. direktorja vodil Glede po presoji upravnega sodišča pomanjkljive obrazložitve v odločbi o imenovanju Simoniška na to mesto , pa so na ministrstvu za STA zapisali, da so izdali novo odločbo in pomanjkljivosti popravili.»Najprej poudarjamo, da upravno sodišče o zadevi ni odločalo vsebinsko, kot napačno poročajo nekateri mediji, ampak je zadevo vrnilo ministrstvu za kulturo v ponovno odločanje. Upravno sodišče je kot pomanjkljivost očitalo le pomanjkljivo obrazložitev imenovanja, kar pa je v novi odločbi popravljeno,« so sporočili z ministrstva. Po izdaji nove odločbe je tako Simonišek uradno s 23. decembrom začel opravljati funkcijo v.d. direktorja Moderne galerije.Upravni spor zoper imenovanje Simoniška je sicer sprožila dosedanja v.d. direktorice, saj naj bi ji bila v postopku izbora kršena pravica do enakosti pred zakonom, je minuli teden poročal Dnevnik. »Minister naj bi novega vršilca dolžnosti imenoval, ne da bi preveril, ali (tako kot ona) izpolnjuje pogoje za ta položaj, izbira pa naj bi bila politično motivirana,« je še poročal časnik.Na ministrstvu so zapisali, da redni postopek za imenovanje direktorja Moderne galerije sicer še ni zaključen, s potrditvijo Simoniška kot v.d. direktorja pa je ministrstvo »v izogib nepopravljivim posledicam za osrednji nacionalni javni zavod in v javnem interesu na področju kulture« obvezano zagotoviti njegovo nemoteno delovanje. Ustanovitelj lahko po zakonu ob predčasnem prenehanju mandata direktorja, ob čemer se ne izpelje redni postopek imenovanja, imenuje vršilca dolžnosti javnega zavoda, vendar največ za eno leto, so spomnili.»Pri presoji ustreznosti Simoniška za to nalogo je bilo že pred izdajo prve odločbe ugotovljeno, da izpolnjuje vse pogoje za delovno mesto direktorja Moderne galerije, določene v prvem odstavku 10. člena sklepa o ustanovitvi,« so zapisali na ministrstvu.Ob tem so med drugim navedli, da je Simonišek po izobrazbi univerzitetni diplomirani filozof in umetnostni zgodovinar ter doktor znanosti s področja umetnostne zgodovine z več kot 11 let delovnih izkušenj s širšega področja kulture in muzealstva. Med njegovimi posebej odmevnimi projekti so izpostavili z Valvasorjevim priznanjem ovenčano mednarodno razstavo Obrazi ekspresionizma, ki jo je kuriral skupaj zin v sodelovanju s češko kuratorko»Glede na njegovo poznavanje muzejske materije, številne reference na širšem kulturnem področju in dosedanje delovne izkušnje je strokovna komisija utemeljeno sklepala, da bo Simonišek delovne naloge na delovnem mestu v.d. direktorja Moderne galerije kvalitetno in uspešno opravljal ter prispeval k uveljavitvi javnega zavoda v nacionalnem in mednarodnem kontekstu,« so za STA še zapisali na ministrstvu.V začetku decembra je bil objavljen tretji razpis za direktorja galerije, potem ko na prejšnjih dveh ni bil izbran nihče. Ministrstvo ga je objavilo dan po tistem, ko je vlada spremenila pogoje za zasedbo delovnega mesta v ustanovitvenem aktu javnega zavoda. Če je bil doslej eden od pogojev, ki so jih morali izpolnjevati kandidati za direktorja, najmanj pet let delovnih izkušenj s področja dela zavoda, je v skladu s spremenjenim ustanovitvenim aktom pogoj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih in poznavanje področja dela zavoda.