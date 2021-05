Simoniti predstavil prednostne naloge na področju kulture in medijev

Prvi dan praktičnega odprtja v Mestni knjižnici Ljubljana, za Bežigradom. Ljubljana, Slovenija 4.maja 2020. [vračanje,knjige,branje,knjižnice,Mestna knjižnica Ljubljana,kultura in umetnost,zaščitne maske,maske,zdravje,varnost,preventiva,koronavirus,pandemije,epidemije,Ljubljana,Slovenija,motivi] Foto Foto: Jure Eržen/delo

Minister za kulturoje na današnjem zasedanju Sveta EU za izobraževanje, mladino, kulturo in šport v Bruslju predstavil prednostne naloge predsedovanja Slovenije Svetu EU na področju kulture, avdiovizualnih politik in medijev. »Naslovili bomo široko polje ustvarjalnosti, kulturnih pravic in dediščine,« je napovedal.Omenjeno po ministrovih besedah predstavlja »osrednje izhodišče snovanja trajnostnih rešitev in razvojnega preboja EU«. Kot je poudaril, bodo naslovili tudi vprašanja, »kako na globalnem digitalnem trgu čim bolj uspešno in konkurenčno izrabiti ključne prednosti evropskih vsebin, to pa so njihova izvirnost, kulturna raznolikost in svoboda ustvarjanja«.»Sledili bomo razvoju ukrepov, vzpostavljenih za konkurenčni in trajnostno vzdržni evropski avdiovizualni in medijski trg. Svoboda ustvarjanja in izražanja ter kulturna raznolikost so pogoj in dodano vrednost razvoja sektorja,« je med drugim povedal.V času slovenskega predsedovanja je napovedal dve osrednji strokovni konferenci, eno o dediščini kot spodbudi za trajnostni razvoj ter drugo o dostopnosti ter konkurenčnosti evropskih avdiovizualnih in medijskih vsebin. Poleg njiju je naznanil še niz drugih kulturnih dogodkov.Kot so zapisali na ministrstvu za kulturo, so na zasedanju sprejeli dva sklopa sklepov. Prvi se veže na okrevanje, odpornost in vzdržnost kulturnega in ustvarjalnega sektorja, drugi pa na okrevanje in preoblikovanje medijskega sektorja. Simoniti je med drugim dejal, »da v Sloveniji podpiramo celostni pristop k iskanju rešitev za okrevanje kulture in ustvarjalnih sektorjev. Še zlasti poenotenje mehanizmov za črpanje sredstev na evropski ravni ter možnosti financiranja iz drugih evropskih skladov«.Na zasedanju so razpravljali tudi o diverzifikaciji finančnih virov in ukrepov za varstvo in zaščito evropske kulturne dediščine. Simoniti je med drugim dejal, da je kriza ob pandemiji pokazala, da sta kultura in kulturna dediščina lahko izjemni generator ponovnega zagona pri okrevanju gospodarstva. Zato je po njegovih besedah pomembno, da se več sredstev usmeri v obnovo in oživljanje kulturne dediščine, tudi v povezavi s turizmom. Kot je še povedal, »imamo letos rekorden proračun za kulturo, izvajati se je začel t.i. kulturni evro, obenem pa smo zagotovili tudi dodatna sredstva iz instrumenta za odpornost in okrevanje«.Ob robu zasedanja sveta se je Simoniti srečal z evropsko komisarko za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade. Popoldne je predvideno še srečanje s predsednico odbora Evropskega parlamenta za kulturo in izobraževanje