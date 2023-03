Sobivanje in sožitje kultur kot vzor celotni Evropi

V Novi Gorici sta bila danes na delovnem sestanku ministrica za kulturo Asta Vrečko in njen italijanski kolega Gennaro Sangiuliano. Glavna tema so bile priprave na skupni projekt Evropska prestolnica kulture, ki bo s sloganom GO! BORDERLESS potekal leta 2025.

Slovensko delegacijo sta sestavljala še državni sekretar Marko Rusjan in državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade Kaja Širok, prisotna sta bila tudi novogoriški in goriški župan, Samo Turel in Rodolfo Ziberna. Srečanje so začeli na Trgu Evrope, ki povezuje obe mesti ter ima velik simbolni pomen.

»Evropska prestolnica kulture je zelo pomembna za Slovenijo, za Novo Gorico, ker je zastavljena kot nadnacionalni projekt, saj povezuje mesti Nova Gorica in Gorica, obe regiji in seveda državi, zaradi česar simbolizira vse prvine, ki jih evropska prestolnica kulture mora imeti, kako prek kulture in umetnosti povezati lokalno skupnost, prebivalstvo, kulturo, umetnost, da določen kraj oživi oziroma na novo zaživi, odpira nove teme,« je povedala ministrica Asta Vrečko.

»EPK 2025 je na odlični poti [...], vse poteka zelo dobro, tudi župana obeh mest odlično sodelujeta, zavod dela s polno močjo.«

Dodala je, da sta državi trenutno vpeti v več skupnih projektov, častnemu gostovanju Slovenije v Frankfurtu bo sledilo gostovanje Italije, prihodnje leto bo Slovenija tudi častna gostja na največjem sejmu otroškega in mladinskega leposlovja v Bologni.

Na delovnem sestanku smo se zavezali, da bosta obe državi promovirali EPK Gorica in Nova Gorica kot projekt, ki kaže ti državi v novi mednarodni, evropski in svetovni luči. »Hkrati bomo mednarodno javnost povabili, da spozna to regijo, ki ni pomembna zgolj zaradi turizma in kulinarike, ampak predvsem zaradi sobivanja ter sožitja obeh mest in kultur.«

Manj administrativnih ovir

Minister za kulturo Gennaro Sangiuliano je pogovore s slovensko kolegico ocenil za zelo plodne. »Ugotovila sva, da bi lahko skupaj hitro uresničila številne pobude. Prednostno sva se posvetila skupnemu projektu Nove Gorice in Gorice, ki bosta postali ena evropska prestolnica kulture, se pravi, da sta poudarjeni enotnost vsebin in namera, da bi obe mesti postali epicenter kulture v osrčju Evrope,« je dejal.

Na tem območju se stikajo Slovenija, Italija in Avstrija, v bližini so tudi Nemčija, Francija, Madžarska in Hrvaška, zato je to po njegovem priložnost za pomembno povezovanje na področju kulture. Hkrati se, je nadaljeval, to sodelovanje lahko prenese na širšo družbo in gospodarstvo, kjer imata Slovenija in Italija številne skupne interese in potenciale: gastronomijo, vinarstvo, kmetijstvo in turizem nasploh.

»To je bilo prvo srečanje, sledila bodo še druga, denimo na knjižnih sejmih v Frankfurtu in Bologni, beneškem bienalu, kolegico ministrico sem povabil tudi na praznovanje petdesetletnice Unesca, ki ga bodo pripravili v mojem domačem kraju, v Napoliju.«

Župan Samo Turel je izrazil zadovoljstvo z obiskom in dodal, da je predstavil predlog, da bi se na območju Trga Evrope vzpostavilo enotno območje »Borderless Area«, ki bo omogočalo organizacijo čezmejnih prireditev brez podvojene administracije in dvojnih stroškov.

To bi bil precedenčni primer za tovrstna sodelovanja. »Oba ministra vabim, da nas še pred letom 2025 in leta 2025 znova obiščeta ter počastita s svojo prisotnostjo.«

Županski kolega Rodolfo Ziberna mu je pritrdil in dodal: »Ta obisk je za nas pomemben simbolični dogodek, ker kaže na to, da obe vladi podpirata kandidaturo. Zavedamo se, da ne gre samo za kandidaturo manjšega območja Nove Gorice, Gorice, Primorske in dežele Furlanije - Julijske krajine, ampak velikega dela severovzhodne Italije in Slovenije. To je izjemna priložnost, da zagotovimo, da to naše majhno ozemlje postane nekakšna delavnica, v kateri lahko na novo napišemo in zapišemo določene evropske zakone, ker vemo, da življenje na meji zaradi razlik v zakonodaji velikokrat pomeni določene težave.«