Stihijsko in brez celovitega načrta

Na Bližnjem vzhodu, predvsem v Siriji in Iraku, se bodo morali odločiti tudi za rekonstrukcijske postopke. Razlogi so različni, najsibo to nujna (vsaj delna) povrnitev fonda kulturne dediščine, širši družbeni in politični vzroki, praktične potrebe ali kljubovanje vandalističnim poskusom izbrisa oziroma spremembe kulturne identitete. Naloga bo vse prej kot enostavna, vse kaže, da marsikje postopki potekajo stihijsko, zato bodo očitno projekti dolgotrajni, končni izid pa negotov. Ne nazadnje pričakujejo pomoč tudi številne druge države, kjer so v zadnjih letih divjali spopadi, od Afganistana in Malija do Jemna in Libije.