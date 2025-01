Umrl je igralec Marjan Hlastec

V 89. letu starosti je umrl gledališki in filmski igralec Marjan Hlastec, dolgoletni član SNG Drama v Ljubljani, kjer je deloval več kot tri desetletja. Odigral je širok niz vlog gledaliških vlog, sodeloval pa tudi pri mnogih filmih in televizijskih produkcijah.

Rodil se je 30. avgusta 1936 v Gornji Ložnici. Študiral je na AGRFT v Ljubljani, kjer je diplomiral leta 1964.

Najprej je postal član Mestnega gledališča Ljubljanskega, nato pa se je leta 1962 preselil v ljubljansko Dramo in ostal v njej vse do upokojitve leta 1999. Kot še navaja portal sigedal.org, ga to ni oviralo, da ne bi gostoval pri Odru 57, v PDG Nova Gorica in sodeloval v filmih, TV igrah ter TV nadaljevankah.

V SNG Drama je nastopil v večih Shakespearovih delih (Hamlet, Macbeth, Kralj Henrik IV., Kralj Lear, Komedija zmešnjav), v Cankarjevih Hlapcih, Krleževi V agoniji, Schillerjevi Mariji Stuart, Gogoljevem Revizorju ali Suassunovem Testamentu blagega psa, sodeloval pa z režiserji, kot so Zvone Šedlbauer, Mile Korun, Dušan Jovanović, Janez Pipan, Vinko Möderndorfer in Žarko Petan.

Med najodmevnejšimi filmskimi projekti, v katerih je nastopil, izpostavljajo Samorastnike režiserja Igorja Pretnarja (1963), Butnskalo Francija Slaka (1985) in Kavarno Astoria Jožeta Pogačnika (1989). Pri filmu je sicer debitiral v Družinskem dnevniku režiserja Jožeta Galeta (1961), skupno pa sodeloval pri 23 produkcijah.