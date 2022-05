Umrl je Jože Centa

Jože Centa (1934–2022) se je rodil v Velikih Laščah, leta 1960 je diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kasneje je delal kot likovni pedagog. Zapustil je obsežen slikarski opus, ki je bil motivno močno zaznamovan z njegovim rojstnim krajem oziroma Dolenjsko.

Leta 2020 je v 87. letu starosti napisal in ilustriral ter v samozaložbi izdal svoj knjižni prvenec Ne ugašajte mi luči. »Med bolj zabavnimi stranmi avtobiografije so anekdotične zgodbe o posebnežih in zanimivih likih v piščevi rojstni Dvorski vasi ter na širšem območju okoli Velikih Lašč. Nedvomno so prevladovale skromne razmere, za številne tudi velika revščina, vendar Centa dogajanje opazuje skozi optimistične otroške oči, ko ni prostora za moraliziranje ali sociološke analize. Takšno stanje se zdi samoumevno in plod objektivnih okoliščin, četudi so krivične. Že pred vojno ni manjkalo revolucionarjev in prevratnikov, ki so – praviloma anonimno – širili svojo propagando, vendar so to ne samo za otroka, temveč za vso kmečko živelj bolj kratkočasne peripetije kot resen agitatorski angažma,« je o knjigi zapisal Peter Rak.

Centa je bil mojster barve in risbe. FOTO: Osebni Arhiv

Njegova dediščina ni omejena zgolj na umetnine, saj je veljal tudi za pomembno osebo v kulturnem življenju. Za obnovljeni Kulturni dom v Velikih Laščah je ob 150-letnici rojstva Levstika izdelal njegov portret, kasneje pa je ustanovil zdaj že tradicionalna likovna srečanja Trubarjevi kraji. Močno se je tudi potegoval za obnovitev Trubarjeve domačije v Rašici.