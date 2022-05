V Avditorij pride tudi Abraham

Avditorij Portorož, primorska predhodnica mini Cankarjevega doma, je nastal deset let pred ljubljanskim kulturnim centrom, zato mu ni mogoče reči, da je njegova kopija. Vendar sta si v mnogočem podobna, le da je portoroškemu centru težje uresničevati poslanstvo. Predvsem od sredine devetdesetih, ko je morala portoroška igralnica zapreti pipico. Ob Abrahamu se s ponosom ozira na prehojeno pot in sporoča, da je opravil veliko delo, tako pri razvoju turizma in kulture kot tudi pri promociji Istre in države.

Zračni posnetek kulturnega, kongresnega in promocijskega centra Avditorij Portorož. Foto Jaka Jeraša

Marsikdo se še danes sprašuje, kako je uspelo arhitektu profesorju Edu Mihevcu pridobiti tako prevladujoč in odločujoč položaj pri urbanističnem načrtovanju slovenskega dela Istre in seveda Portoroža. Plečnikov študent je že prej načrtoval Kulturni dom v Trstu (zgrajen 1964) in nekaj let kasneje začel dogovore o vsebini Avditorija Portorož. Po njegovih načrtih so v šestdesetih in sedemdesetih letih zgradili večino današnjih hotelov sredi Portoroža (pa tudi v Piranu, Izoli in Kopru), zato ga mnogi štejejo za (urbanističnega) očeta novega Portoroža.

Avditorij Portorož je nujno potreben večje prenove. Foto Boris Šuligoj

Današnja logika kapitala in razvoj turizma ubirata povsem drugačne poti, med njimi veliko takih, ki ne ustrezajo lokalnim prebivalcem tako, kot so to doživljali sredi prejšnjega stoletja.

Portoroški »utopisti«

Turizem je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja pomenil priložnost za preživetje in razvoj, gost pa je bil kralj in ne nadloga. Jolanda Kos, ki je županovala občini Piran od 1967 do 1972, se je pred 25 leti tako spominjala tistih časov: »Bili smo polni navdušenja, vse je vrvelo od domislic, kako bi kaj napravili, saj smo spoznali, da občina tako ne more več naprej. Imeli so nas za utopiste. V dobrih treh letih smo zgradili objekte za 5000 turističnih postelj, hkrati je zraslo kakih 200 novih hiš. V zelo kratkem času je nastal sodoben in bogat turistični kraj.«

Spoštovani Portorožan odvetnik Dušan Puh je o Portorožu in njegovem urbanistu povedal naslednje: »Leta 1955 je bil Portorož samo deloma asfaltirana vas. Bil je še poln vojaških družin, odred JLA v Portorožu je bil razpuščen, vojake so prekomandirali. Iz Portoroža in Pirana se je izselila večina ljudi. Koje Marcello Mastroianni tista leta snemal Čapov film Kruh in sol (La ragazza della salina), smo organizirali prvo Portoroško noč z ognjemetom in izbrali vilo Portoroške noči, ki je bila Mastroiannijeva soigralka iz Francije Isabelle Corey.

V letnem amfiteatru Avditorija je 1800 sedežev, tu so nastopili številni gklasbeniki, igralci, plesalci, mojstrui odrskih luči. Amfiteatru so zgradili streho šele 1999. Foto Boris Šuligoj

Mihevc je bil glavni avtor urbanističnega programa slovenske Obale, ki ga je izdelal Invest biro leta 1966 in je bil potem v veliki meri uresničen. Pravili smo mu kralj Artur, ker smo se pogosto dobivali pri okrogli mizi v portoroški kavarni, ob sedanji kavarni Central, in veliko razpravljali o graditvi Portoroža. Danes mu očitajo prevelik poseg v kraj. Toda portoroški hoteli bi bili nižji, če bi bilo po njegovem. Vse hotele je zasnoval vsaj za nadstropje ali dve nižje. Bil je nejevoljen, ker so investitorji in banke zahtevali višje hotelske stavbe zaradi ekonomike.«

Portorož je imel srečo, da je 1964 lahko odprl prvo pravo igralnico v tedanji Jugoslaviji in njen prvi ter dolgoletni direktor Nino Spinelli, ki je bil tudi prvi direktor Avditorija Portorož. Njegova je zasluga, da je večina igralniškega dobička ostalo za turistični razvoj kraja.

Avditorij je eno boljših Mihevčevih del

»Avditorij je bil povsem napreden in za tedanje čase zelo sodoben kongresni, kulturni in promocijski center, ki je pomagal k razvoju kongresnega turizma, kulture in festivalskih prireditev ter center za pospeševanje turizma v kraju. Podobne centre so snovali v večini razvitih turističnih krajev po svetu,« pravi Tomi Brezovec s portoroške fakultete za turistične študije, ki odlično pozna zgodovino portoroškega turizma.

Festivala Melodije morja in sonca v Portorožu. Foto Zdravko Primožič

Celo strogi kritiki številnih urbanističnih odločitev Eda Mihevca štejejo portoroški Avditorij za eno od njegovih boljših in posrečenih del v Istri. Tomaž Budkovič in Janez Koželj sta v Vodniku po arhitekturi Eda Mihevca zapisala naslednje: »Avditorij je od hrupnega priobalnega območja Portoroža nekoliko odmaknjen v bogato ozelenjeno dolino ob Senčni poti. Sestavljen je iz odprtega amfiteatra in kongresnega centra, med katerima je glavni vhod, nadkrit z velikim nadstreškom. Celota ima za arhitekta neobičajno lahkoten in dinamičen organski izraz. Volumni stavbe zaradi členitev po višini in obliki ne izstopajo iz okolice. Fasade so svetle in izstopajo iz zelenja, strehe pa so krite z zeleno patiniranim bakrom.«

Pippo Baudo je obiskal Avditporij 2004, ob njem tedanji direktor Patrik Greblo in županja Vojka Štular Foto Arhiv Avditorija

Ta kreativen in igriv pristop pri zasnovi velikega centra še zmeraj navdušuje. Poleg velike dvoran s 500 sedeži ima center še tri manjše kongresne dvorane, veliko sprejemno vežo z garderobo in barom, v ozadju so pisarne in številni prostori za tehniko. Ob kongresnem centru je še amfiteater na prostem, ki premore 1800 sedežev, vendar je ob nekaterih največjih dogodkih sprejel tudi krepko čez 2500 ljudi (denimo ob ponovnem skupnem nastopu starih Kameleonov, ali pa ob nekaterih nastopih nekaterih glasbenih zvezd. Tu je že leta 1982 nastopil pianist Ivo Pogorelič, prišli pa so tudi Bobby Solo, Toto Cutugno, Zucchero, Mikis Teodorakis, Dubliners in številni drugi zvezdniki.

Zlati časi

Avditorij je še posebej močno zaznamoval turistični utrip v Istri v prvi polovici osemdesetih let, ko je direktorsko mesto prevzel dotedanji televizijski novinar Zvone Petek. To so bili zlati Avditorijevi časi, saj je poleg kreativne ekipe program centra užival podporo Casinoja Portorož.

Avditorij je aprila 1991 obiskal tudi Otto vn Habsburg in ni imel dvoma, da bo Slovenija kmalu članica EU. Foto Arhiv Avditorij

Avditorij je močno razvil kongresni turizem v Portorožu, vendar so kongrese postopoma prevzeli hoteli, predvsem veliki kongresni center Bernardin, ki je ponudil gostom več udobja. Tu se je začel denimo Jugoslovanski TV festival, kasneje Jugoslovanski festival tržnih komunikacij. Po razpadu Jugoslavije pa je nastal slovenski oglaševalski festival in vzporedno še srednjeevropski festival Zlati boben., ki se ga je udeleževalo tudi po 2000 udeležencev. Zato je prvi mož Zlatega bobna Jure Apih ves čas pritiskal na vodstvo Avditorija in občino, naj nadkrijejo poletno prireditveno prizorišče. To se je zgodilo leta 1999, za kar je nekaj tedanjih milijonov nemških mark prispevalo ministrstvo za kulturo. Leta 2000 pa še za prenovo Gledališča Tartini v Piranu, ki je sestavni del Avditorija.

Avditorij je sredi devetdesetih let po eni strani prizadela selitev kongresne dejavnosti v hotele, vzporedno pa tudi nova državna oblast, ki je z višjimi davki preusmerila veliko večino igralniškega dobička v državni proračun. Samostojna Slovenija je na ta način grobvo obračunala z zlatimi časi portoroškega turizma. Vsi kasnejši direktorji Avditorija so se morali precej potruditi, da občinski javni zavod ni propadel. Potem, ko ga niti ministrstvo za kulturo ni želelo uvrstiti v nacionalno mrežo kulturnih zavodov, je decembra 1992 postal občinski javni zavod. Občina zdaj financira tri četrtine potreb zavoda, zgolj eno četrtino ustvarijo sami na trgu, nam potrdi sedanji direktor Borut Bažec.

Na leto organizirajo več sto prireditev in dogodkov. Foto Boris Šuligoj

Poleg Zlatega bobna je tukaj doma slovenski filmski festival. Avditorij bo letos gostil že 41. festival Melodij morja in sonca. Tu se vrstijo nastopi folklornih skupin, gostovanja opernih in baletnih ansamblov, Primorski poletni festival, v Piranu organizirajo Piranske glasbene večere komorne glasbe, tu obeležujejo spomin na piranskega violinista in skladatelja Giuseppa Tartinija, vrstijo se filmske in gledališke predstave, razstave. Vsako leto pripravijo po več sto dogodkov. V času, ko je šlo Avditoriju najbolj za nohte, so nekaj časa gostili predavanja Gea Collegea in štiri leta tudi portoroške Fakultete za turistične študije Turistica.

Školč, Von Habsburg, Pippo Baudo ...

Avditorij je nemalokrat priča zgodovinskim dogodkom. Novembra 1989 je na kongresu Zveze socialistične mladine Slovenije Jožef Školč spregovoril preroške besede: »Obstaja realna možnost, da na naslednjih volitvah zmagamo.« Polna dvorana in tedanji politični veljaki so sicer bruhnili v smeh, vendar so se Školčeve besede uresničile. Tik pred slovensko osamosvojitvijo, aprila 1991, je v Portorožu velikonočne počitnice preživel dr. Otto von Habsburg, eden od potomcev velike dinastije, ki je tedaj medijem izjavil, kako sploh ne dvomi, da bo Slovenija skorajšnja članica EU. Vstop Slovenije se je zgodil 13 let kasneje. Tistega leta 2004 pa je v Strunjanu počitnikoval tudi sloviti in legendarni italijanski TV voditelj Pippo Baudo, ki je obiskal Avditorij in izrazil navdušenje nad dvorano in letnim prizoriščem.

Novembra 1989 jwe na kongresu ZSMS Jožef Školč izrekel preroške: "Obstaja realna možnost, da na naslednjih volitvcah zmagamo." Foto Arhiv Avditorija

Avditoriju je v 50 letih direktorovalo 17 direktorjev, če odštejemo Fanči Kuhar, ki je vodila zavod 10 let, so zdržali v sedlu povprečno po 2,5 leta. Piranski svetniki in župan Đenio Zadković so se nedavno odločili, da Kulturni, kongresni in promocijski center združi z Turističnim združenjem Portorož. Kako posrečena je poteza, bo pokazal čas. V zadnjih letih je bilo več poskusov, da bi postal Avditorij kulturni center štirih občin, za kar si je še najbolj prizadeval dirigent Patrik Greblo, ki je Avditoriju direktoroval skoraj štiri leta. Ker štiri občine kljub drugačnim političnim izjavam ne zmorejo ustanovitve velikega skupnega festivalskega in turističnega zavoda (ko bi lažje zahtevali tudi podporo države), je občina prisiljena iskati rešitev za Avditorij sama.

Poletni koncwerti in festivali. Zvone Petek podeljuje nagrado na enem od festivalov MMS. Foto Arhiv Avditorija

Avditorij je preživel številne burne čase. Zdaj je od daleč vidno, da bi potreboval krepko injekcijo za temeljito obnovo stavbe in temeljit premislek o svojem nadaljnjem poslanstvu. Pravi čudež je Avditorijeva dvorana, katere sedeži in talne ter stenske obloge so zdržale rekordnih 50 let. To je zasluga arhitekture, vgrajenih materialov in skrbnega vzdrževanja.

Jure Apih, oče oglaševalskega festivala in Zlatega bobna, je ocenil, da brez takega centra Portorož ne bi bil tisto, kar od razvitega turističenga kraja pričakujemo. Seveda se je v 50 letih bistveno spremenil odnos do turizma, spremenil se je turizem sam. Če turizem ne bo našel skupnega jezika s prebivalci, se ne bo godilo niti turistom niti domačinom. Nastopil je še en prelomen čas, ki zahteva ljudi, ki vidijo daleč.