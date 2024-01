V Franciji bodo prepletli kulturo in šport

V nadaljevanju preberite:

Pariški muzeji in znamenitosti so bili lani zelo dobro obiskani: nekateri so se vrnili na ali celo presegli predcovidno raven, drugi so na dobri poti. Napovedanih je nekaj prenov in novosti, v mestu je čutiti vznemirjenje – in zaradi znatnega povišanja cen, denimo enkratne vozovnice za metro, tudi negodovanje – pred olimpijskimi igrami, ki jih bo gostilo tretjič. Ne le tam, po vsej Franciji bo vzporedno potekala tako imenovana kulturna olimpijada.