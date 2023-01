V pričakovanju reform

V nadaljevanju preberite:

Birokratiziranost postopkov, ­nesmotrna poraba denarja, politično lobiranje, nepotizem, ­neodločnost in neučinkovitost­ ter celo očitki o korupciji­ so glavne­ zamere­ ob delovanju Unesca.­ Pri Unescu naj bi sprejemali številne arbitrarne odločitve, neredko na podlagi lobiranja. Nekatere kulturne in naravne znamenitosti so svojevoljno izbrisali s seznama, čeprav domnevne kršitve upravljavcev tega niso upravičevale, nekaterih znamenitosti pa iz nerazumljivih razlogov niso uvrstili na seznam. Vzrok je seveda v tem, da je Kitajska po ameriški zamrznitvi članstva leta 2011 in formalnem izstopu iz Unesca leta 2019 največja financerka ­organizacije. Morda je tudi to prispevalo k nedavni napovedi ZDA, da se bodo organizaciji ponovno pridružile, čeprav se okoliščine odstopa niso spremenile.