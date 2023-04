V primežu prekarizacije in leporečja

V nadaljevanju preberite:

»Kritike ni treba znati le pisati, temveč tudi sprejemati,« opozarja Saša Nabergoj, umetnostna zgodovinarka, publicistka in direktorica Loškega muzeja. Umetnostne kritike je v dnevnih medijih manj kot pred desetletji, približuje se reportaži, ob čemer se najpogosteje posveča uveljavljenim imenom in prizoriščem. Ali lahko sploh govorimo o razvitem teoretskem polju in kritiškem aparatu nišnih področij, kot je denimo ilustracija?