V sezono z novim umetniškim vodjo

Z začetkom sezone 2022/2023 je umetniško vodenje Lutkovnega gledališča Ljubljana (LGL) zaključila Ajda Rooss, ki je zasnovala tudi prihajajočo sezono in 16. mednarodni festival sodobne lutkovne umetnosti Lutke 2022. Nasledil jo je gledališki režiser Mare Bulc.

Mare Bulc, ki je umetniško vodenje LGL prevzel s septembrom, je režiral več kot 40 predstav v večini slovenskih poklicnih gledališč in sodeloval s številnimi nevladnimi gledališkimi producenti v Sloveniji. Ustvarja tudi kot pisec. Njegova dela so bila predstavljena po Evropi in v ZDA. Za svoj štiriletni ciklus osmih povezanih predstav No History/Know History je bil leta 2006 nagrajen z nagrado zlata ptica Liberalne akademije, za »lutkovno predstavo brez lutk« po besedilu Nebojše Pop Tasića Kaj pa če ... v produkciji Lutkovnega gledališča Maribor (LGM) pa je na Bienalu lutkovnih ustvarjalcev Slovenije leta 2017 prejel nagrado za režijo.

V obeh osrednjih lutkovnih gledališčih v Sloveniji je v zadnjih letih pustil pečat z dramskimi in lutkovnimi predstavami, štirimi v LGL in dvema v LGM. Je tudi pedagog in mentor pri več izobraževalnih platformah in vodi gledališke delavnice doma in v tujini. Deloval je tudi kot producent, najprej lastnih predstav v Zavodu No History, nazadnje pa kot vodja organizatorjev kulturno-umetniškega programa ljubljanskega Cankarjevega doma.

Ajda Rooss je umetniško vodstvo LGL prevzela leta 2013. Kot so zapisali v gledališču, je LGL pod njenim umetniškim vodstvom z drzno vizijo, ki se je gibala na stičišču tradicionalnih lutkovnih tehnik in eksperimentalnih uprizoritvenih poetik, postalo eno najbolj produktivnih, emancipatornih in dovršenih gledališč v Sloveniji in tudi v Evropi. Dodali so, da o umetniški kondiciji gledališča tega obdobja pričajo številni priznanja in nagrade ter gostovanja na referenčnih lutkovnih festivalih po vsej Evropi.

Kot so še zapisali, je LGL v sezoni 2019/2020 s produkcijo ene najbolj zahtevnih uprizoritev v zadnjih letih, gledališkega potovanja po motivih Modre ptice Mauricea Maeterlincka Sedem vprašanj o sreči v režiji Tomija Janežiča in v koprodukciji s Slovenskim mladinskim gledališčem, doseglo enega svojih vrhuncev in prelomnico v umetniškem vodenju gledališča, kot ga je zasnovala Ajda Rooss. Prvič v zgodovini je bila predstava LGL uvrščena v tekmovalni program Borštnikovega srečanja, kjer je gledališče prejelo dve nagradi. Spomnili so še, da je Ajda Rooss leta 2015 na Ljubljanskem gradu skupaj z Nadjo Ocepek zasnovala postavitev stalne razstave Lutkovnega muzeja.

V sezoni 2022/2023 se osmim vsebinsko, žanrsko in uprizoritveno raznolikim predstavam za otroke, mlade in odrasle pridružujeta dve – 410 km Filipa Mramorja in Razmetana soba Klemena Kovačiča – znotraj osveženega programa BiTeater.