V znamenju Jurčiča, Ipavca, Šalamuna in Urške

Teden ljubiteljske kulture letos v duhu Jurčičevega in Ipavčevega leta pozornost namenja literaturi in instrumentalni glasbi. Med 21. in 30. majem bodo v Sloveniji in zamejstvu zaživeli raznovrstni regijski in lokalni dogodki, med drugim posvečeni tudi 20-letnici festivala mlade literature Urška in 5-letnici delovanja Centra za poezijo Tomaža Šalamuna. Iz česa je še sestavljen program in kaj so nam o letošnjem TLK povedali pri JSKD?