Večina premikov v času velikih pričakovanj

Ena najvidnejših neprofitnih nevladnih organizacij na področju kulturnoumetniškega značaja, Škuc (Študentski kulturni center), praznuje petdeset let. To je »živo pričevanje, da je kultura pomembno sredstvo upora in gonilo družbenih sprememb,« so ob obletnici 10. marca zapisali v sporočilu za javnost. Jubilej so počastili z razstavo arhivskih plakatov; zvrstilo se bo še več dogodkov, med njimi 29. literarno-glasbeni festival Živa književnost s spremljevalnim programom O'živela knjiga, ki bo do 17. junija pred Galerijo Škuc na Starem trgu 21.