Ves čas je treba opozarjati, da so slovanske države samostojne in raznolike

V nadaljevanju preberite:

S slovesnim programom so predvčerajšnjim in včeraj v Srbiji zaznamovali dvajsetletnico Foruma slovanskih kultur (FSK), neprofit­ne mednarodne ustanove, ki je leta 2004, da bi medsebojno povezala slovanske kulture, ustanove in ustvarjalce, nastala na pobudo Slovenije in Rusije. ­Danes povezuje in predstavlja kulture trinajstih slovanskih držav: ­Belorusije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Češke, Črne gore, Hrvaške, Makedonije, Poljske, Rusije, Slovaške, Slovenije, Srbije in Ukrajine.

V dveh dneh, kolikor je v Srbiji trajal program, so izvedli srečanje uredniškega odbora in programskega sveta FSK, odprtje razstave o dveh desetletjih delovanja Foruma in predstavitev nagrade za najboljši slovanski muzej živa, ki so jo doslej podelili desetkrat. Predstavili so tudi zbirko Sto slovanskih romanov. Pri pogovoru z avtorji nekaterih del, ki so izšla v tej zbirki, je sodeloval tudi pisatelj Vlado Žabot.