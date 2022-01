Video ni premagal radia, prej obratno

V nadaljevanju preberite:

Že na večer prvega oddajanja daljnega 1. septembra 1928 je Radio Ljubljana iz ljubljanske Opere prenašal Smetanovo Prodano nevesto, je navedeno na domoznanskem portalu Kamra. V neobljavljenem delu intervjuja o radijskih igrah lani poleti je Špela Kravogel, režiserka v Arsovem uredništvu igranega programa, za Delo povedala, da so takrat – poleg značilnega oglašanja kukavice – zaživele tudi pravljice za otroke. »Ko še ni bilo televizije, so se ljudje usedli in poslušali. Radio je predvajal stvari, ki so bile ljudem zanimive, na primer opere in koncerte.«