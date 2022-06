Z mesta direktorice zavoda GO!2025 v kabinet predsednika vlade

Zgodovinarka in italijanistka Kaja Širok (1975) je odstopila s položaja direktorice javnega zavoda GO!2025 - Evropska prestolnica kulture Nova Gorica, ki ga je zasedla marca letos, saj s koncem meseca prevzema funkcijo državne sekretarke za področje kulture. Po besedah novogoriškega župana Klemna Miklaviča so se postopki iskanja novega direktorja ali direktorice že pričeli.

Kaja Širok je med letoma 2011 in 2021 vodila Muzej novejše zgodovine Slovenije, kot docentka za področje novejše in sodobne zgodovine sočasno delovala tudi v znanstveno-raziskovalni skupini na oddelka za sociologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, od leta 2021 pa predava na Univerzi v Novi Gorici.

Posveča se raziskavam na področju zgodovine, muzeologije in dediščine, ustne zgodovine, študij o mejah in nacionalnosti, študij kolektivnega spomina. Med drugim že drugi mandat vodi nacionalni slovenski odbor mednarodne organizacije ICOM. Za svoje delo na področju kulture in znanosti ji je Republika Italija leta 2014 podelila naziv vitezinja reda italijanske zvezde.

V svojem programu vodenja projekta Evropske prestolnice kulture GO! 2025 je zapisala: »Leta 2025, petdeset let po podpisu Osimskih sporazumov, bo Goriška regija postala center evropske kulture in ustvarjanja. Prestižni naslovom prestolnice kulture bo v našo regijo prinesel pomembno sporočilo Evropske Unije in vrednot strpnosti, znanja, kreativnosti ter brezmejnega ustvarjanja. Mesti Nova Gorica in Gorica bosta skupaj postali prva brezmejna evropska prestolnica kulture, v valorizaciji dediščine multikulturnega prostora, ki je po turbulentnem stoletju znal pokazati Evropi in celemu svetu moč povezovanja in sodelovanja.«

Kaja Širok je ob odstopu poudarila, da ne zapušča projekta EPK, temveč le vodenje zavoda GO!2025 (še naprej bo sodelovala pri EPICentru, osrednjem prizorišču na območju Trga Evrope, ki ga je tudi večinsko zasnovala). »Gre za osebno vabilo, ki sem ga dobila, da se pridružim ekipi v kabinetu predsednika vlade. Mislim, da gre za izraz spoštovanja in z moje strani predvsem ponižnosti. Verjamem namreč, da se tako povabilo ne odkloni,« je dejala za Televizijo Slovenija.

V zavodu GO!2025 sedaj iščejo novega direktorja, ob tem pa je novogoriški župan Klemen Miklavič za STA poudaril, da je z novo vladno garnituro veliko Goričanov odšlo v Ljubljano, zato kadra ne iščejo »samo v goriškem bazenu, seveda ima goriški bazen prednost, vendar nas ni strah sprejeti strokovnjakov, ljudi z izkušnjami tudi zunaj tega območja, tudi v mednarodnem prostoru. Pomembno je, da se spozna na področje kulture, na mednarodno področje, hkrati pa, kdor koli bo prišel sem, bo moral imeti tudi občutek za naše specifike. Gre za čezmejni projekt Evropske prestolnice kulture«.

Ob tem je dejal, da bi v optimalnih okoliščinah novega direktorja ali direktorico zavoda dobili že ta mesec, saj je projekte treba nadaljevati karseda tekoče in hitro.