Zaničevanje demokracije in svobode

Iz izjave upravnega odbora DSP Nosilce oblasti – člane parlamenta, predsednika države in člane vlade – pozivamo, naj preprečijo poglabljanje krize, uničevanje države in demokracije ter prekinejo enoumno interpretacijo stanja v državi, ki se utaplja v vedno večji organizacijski in moralni mlaki.



Ob tem pričakujemo od vodij drugih institucij v državi na vseh področjih (v gospodarstvu, sodstvu, tožilstvu, policiji in drugod), da snamejo vsiljene maske molčečnosti ter javno in nedvoumno zastopajo resnico o stanju na svojem delovnem področju [...].



Opozarjamo, da smo zaradi poglabljanja krize, v kateri je slovenska družba, potisnjeni na rob Evropske unije, da v tem žalostnem času prekinjamo razsvetljenske in demokratične vezi s svobodno in demokratično Evropo.

Protest proti vsaki obliki zatiranja

Foto Tomi Lombar

Upravni odbor DSP Na korespondenčnih volitvah lanskega decembra so bili v upravni odbor DSP izvoljeni Veronika Dintinjana, Majda Koren, Peter Kovačič Peršin, Tone Peršak, Zoran Pevec, Sebastijan Pregelj, Andrej E. Skubic, Magdalena Svetina Terčon, Suzana Tratnik in Jani Virk.

Ob slovenskem kulturnem prazniku je Društvo slovenskih pisateljev (DSP) namenilo javnosti sporočilo in poziv: zaradi nedavnih ukrepov predsednika vlade­, ki je prek urada za komuniciranje prepovedal javno nastopati nekaterim vladnim funkcionarjem, društvo, »ki je dalo slovenski osamosvojitvi temelj za nastanek slovenske države«, ne bo sodelovalo pri dogodkih, ki so načrtovani ob 30. obletnici slovenske osamosvojitve.V Ebenspangerjevi vili na Tomšičevi sta se pisali pisateljska ustava in majniška deklaracija, tam so bili protestni večeri med procesom proti JBTZ, in povsem razumljivo je bilo, da je bilo Društvo slovenskih pisateljev vključeno tudi v začetke priprav za zaznamovanje, kakor je zapisano v sporočilu javnosti, čudovite obletnice, ki jo vodi predsednik slovenske države. Vendar pri načrtovanih dogodkih DSP ne bo sodeloval.»Svojo odločitev utemeljujemo s tem, da je predsednik vlade tako ali tako prevzel vse vzvode oblasti. Ne gre samo za vodenje države, pač pa jo zapira v kletko enoumja. Postal je edini govorec resnice o stanju v državi na vseh področjih. S tem je zamajal temelj demokracije – svobodo govora in pravico državljanov do pravih informacij. Zato pozivamo vse slovenske parlamentarce, da se temu odločno uprejo in prekinejo sodelovanje z vlado ter s tem razklenejo obroč strahu in izsiljevanja, ki jih vedno bolj, tako kot slovensko družbo, omejuje in uničuje. Zaradi dejanj predsednika vlade se v slovenski družbi vzpenja grozljiva spirala strahu in molčečnosti. Za upor proti takšnim dejanjem ni treba imeti poguma, treba je le slediti cilju in resnici, ki smo jima vsi zavezani – dobrobit državljanov in države Slovenije. Izgovori na krizo zaradi covida-19, na skorajšnje predsedovanje Evropski uniji in vse druge utemeljitve, zakaj naj bi ostal predsednik vlade edini informator, so nične. Ker morajo biti vsi drugi tiho, postaja predsednik vlade vladar slovenske države. S tem izraža zaničevanje demokracije in svobode.«V dodatnih pojasnilih članom upravnega odbora društva je predsednik DSPnavrgel, da pisateljsko društvo ni politična stranka, vendar so njegove izjave in sporočila vedno lahko razumljeni v trenutnem političnem kontekstu. Tokratna izjava je znotraj politične konotacije trenutka obča in protest proti vsaki obliki zatiranja in diktature, uničevanja javne besede in ustvarjanja kaosa in krize.Pisatelj, nekdanji predsednik DSP, je za Delo povedal, da izjavo podpira. »Utemeljena je na ustavnih pravicah, demokratičnih standardih in spodbujena z interesom večine slovenskega prebivalstva. Če kdo takšni izjavi in drži pristojnega organa DSP nasprotuje, to v svojem imenu lahko predstavi javnosti. Strahopetci z anonimnimi izjavami si pač zaslužijo zgolj prezir. Predvsem pa se je ob tej tridesetletnici treba zavedati potrebe po korenitih političnih in družbenih spremembah.Vendar te spremembe ne morejo biti usmerjene v ustoličevanje avtokratskega enoumja. Že zdaj lahko vidimo, da bi to enoumje vodilo v nasilje tako državnih represivnih organov kot najbolj goreče neumnih podpornikov, ki bi z dovolj vidnimi trakovi in emblemi na rokavih zatirali svobodno misleče. [...] Ob takšni prelomnici od predsednika države pričakujem, da bo brez samovšečne ali strahopetne fige v žepu odkrito in jasno zastopal demokratične standarde.Pričakujem ga torej na vseslovenskem zborovanju proti enoumnemu, avtokratskemu nasilju ter v podporo temeljnim slovenskim ustavnim načelom, kot so bila zapisana v pisateljski ustavi in majniški deklaraciji s prvopodpisanim Društvom slovenskih pisateljev. Takrat so bila ta načela predstavljena na množični demonstraciji slovenskega poguma ter enotnosti in pokončnosti. Če bo predsednik republike ob tem praznovanju sklical takšno javno demonstracijo slovenske odločenosti za demokracijo in veljavo ustavnih načel, bomo pri tem sodelovali tudi pisatelji.«Iz urada predsednika republike so včeraj sporočili, da si Pahor želi in upa, da bo DSP še naprej sodeloval v častnem odboru za počastitev 30. obletnice razglasitve in obrambe samostojne Republike Slovenije.