Peter Svetina je eden od naših najuspešnejših pisateljev. FOTO: Andrej Predin

Pravljični studio

Organizatorji so pripravili tudi bogat spremljevalni program. FOTO: Domen Pal

Od kviza do koncerta

Danes ob 9.30 se bo na Vodnikovi domačiji v Ljubljani začela sedma izvedba Otroškega knjiž­nega festivala, ki tradicionalno tik pred počitnicami pričara radosten dan druženja in bogatega zabavno-vzgojnega programa.Organizatorji so pripravili marsikaj zanimivega, dogodki ogovarjajo posameznike vseh starosti, od malčkov do najstnikov, pa tudi odrasli bodo doživeli in spoznali marsikaj novega. Seveda bo tudi letos na festivalu knjižni sejem, na katerem bo kakovostna literatura za otroke in mladino dostopna po ugodnejši ceni. Spremljevalni program bo vključeval vrsto dejavnosti in vsebin, ki spodbujajo branje. Gledali bomo lahko predstave, se udeležili kvizov, prisluhnili koncertu in pogovorom z avtorji, Vodnikovo domačijo bo obiskal pisatelj in pesnik, ki ga lahko mirne vesti uvrstimo med najprodornejša peresa domače mladinske in otroške literature.»Malo bo pogovora, malo bo branja. Znotraj enega in drugega pa veliko čudakov in čudakinj. Če so oni med nami, je še vse v redu,« nam je pred začetkom festivala povedal Svetina in dodal, da so vsakršni festivali ljubeznivo početje. »Za organizatorje mogoče malo manj, ker je dela veliko, za obiskovalce pa vsekakor: prideš, sprejemaš, kar so pripravili, družiš se in v tehle časih si prav zelo zadovoljen, da si spet lahko med ljudmi. Vodnikova domačija mi je, ker sem Šiškar, že od otroštva ljuba. Odkar se je tja naselila Divja misel z vsemi svojimi prijaznimi in zanimivimi prireditvami pa še toliko bolj.«Med organizatorji prireditve in vidnejšimi imeni domače pripovedovalske scene je, ki jo poznamo tudi kot vodjo Pripovedovalskega festivala. Letos se bo pod njenim okriljem na festivalu odprl poseben studio za spodbujanje pripovedovalskih kompetenc pri otrocih. »Pravljični studio je projekt, ki ga razvijamo na Vodnikovi domačiji Šiška zadnji dve leti. Namenjen je spodbujanju pripovedovanja v družinskem in šolskem okolju,« je pojasnila Špela Frlic, ki je odlična pripovedovalka. »Vsako leto za en mesec odpremo pripovedovalsko igralnico za otroke – letos jo odpiramo v okviru Otroškega knjižnega festivala. Z izborom pravljic in pripovedovalskih iger vabimo obiskovalce k igri s pravljicami, izmišljanju zgodb in pripovedovanju, v sodelovanju z društvom Slon pa ob odprtju pripravljamo tudi delavnico z green screenom, v okviru katere bodo otroci skoraj zares lahko vstopili v pravljične svetove. Poleg tega v okviru projekta Centra za kreativnost razvijamo pripovedovalske elemente.«Na otroškem festivalu bodo ponudili pripovedovalske kocke in pripovedovalske prosojnice, jeseni pa še pravljični zemljevid in pripovedovalsko pobarvanko. »Elemente v celoto povezuje pripadajoča metodologija, ki jo priprav­ljamo v sodelovanju s strokovnjaki s področja psihologije otroka in pedagogike, v želji, da bi čim bolj prišla prav učiteljem in vzgojiteljem v učnem procesu v vrtčevskih skupinah in razredih. Otroke smo v preteklosti spodbujali k pripovedovanju zgodb z natečaji za zgodbo, na otroškem festivalu pa dajemo prostor zgodbam otrok tudi na festivalskem odru v okviru dogodka Otroci pripovedujejo zgodbe. Otroke vabimo, da nam, lahko s pomočjo starša, babice, dedka, najljubše igrače pripovedujejo zgodbo, ki si jo lahko izmislijo kar tam. Dogodek bomo začeli s petjem pesmi za preganjanje treme in se potem skupaj v sproščenem ozračju igrali zgodbe. Z nami bo odličen glasbenik, ki bo z glasbo pospremil otroške pripovedi. Dovč je tudi odličen poslušalec in improvizator, boljšega pripovedovalskega sopot­nika si ne bi mogli želeti. Oder je odprt za vse in toplo vabimo tudi družine, da nam povedo zgodbice, ki si jih morda doma skupaj izmišljajo pred spanjem. Lahko se zanjo odločijo kar na dogodku.«Iz bogate programske vsebine velja izpostaviti kviz za vso družino, ki ga bo vodil, igralkabo interpretirala slikanico Obisk avtoricein ilustratorke(Levstikova nagrada za izvirno ilustracijo 2021), gledališki igralec Blaž Šef bo interpretiral zgodbo iz zbirke Zeb,pa bo vodila delavnico protestnih transparentov. Veliki zaključek druženja bo pripadel glasbeni zasedbi, ki bo predstavila uglasbeno poezijo za otroke Backi iz klavirja.Projekt je nastal na pobudo Druge godbe, da bi uglasbili otroško poezijo znanih in manj znanih avtorjev. Izziva se je lotil, ki v skupini igra tudi bas. Na odru se mu bodo pridružili pevka, pianistin igralec bendža. Tako bomo priča svojevrstnemu doživetju, saj bo uradna premiera koncerta šele 10. julija na festivalu Druga godba.