Aparat leži med kapo in bagerjem

V nadaljevanju preberite:

Vrhunska fotografa, ki imata vsak svojo fotografsko pisavo, sta v resnici nehote ustvarila skupni projekt, ki je do sredine januarja na ogled v Mali galeriji Cankarjevega doma. Tereza Kozinc in Klavdij Sluban, mama in oče malega Martina, na razstavi ­Bonjour le jour, ki je hvalnica svetlobi in rojstvu, »beležita žamet v vsakdanjosti«.